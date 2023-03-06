【自動駕駛】最新自動駕駛公司排名出爐 Tesla連續第3年墊底

近日研究和諮詢公司「Guidehouse Insights」發布一份報告，當中對16家從事自動駕駛技術研發的企業進行排名，而Tesla在名單中排最後。據了解，在 2021年和2020年的榜單當中，排名Tesla同樣排最後一名。

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該報告分別就公司的前景、生產戰略、合作夥伴、技術、商業準備程度等方面進行分析，並分為領導者、競爭者、挑戰者和追隨者等4個等級。在參與排名的多家企業中，Mobileye的表現最為出色，不管是策略性還是執行力，Guidehose都給出極高的評價，目前Mobileye擁有包括 Mobileye SuperVision 自動駕駛系統、Mobileye Drive自動駕駛計程車解決方案以及Mobileye Chaffeur消費級自動駕駛汽車等技術，全球已有超過1.35億輛汽車搭載Mobileye的駕駛輔助系統。

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另外，Guidehouse表示Tesla過於依賴軟體系統，也缺乏其他同行或監管機關的合作，其「完全自動駕駛方案」成本更是高達15,000美元（約117,000元），但按照當下標準，特斯拉只能提供L2等級的自動駕駛服務。

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撰文：鄭日棱