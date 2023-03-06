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【新股IPO】九方財富9636周五掛牌 傳以每股17元定價

股樓投資 14:58 2023/03/06

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消息指，內地綫上投資決策解決方案提供商九方財富（新上市編號：09636）計劃以每股17元定價，低於招股價中位數17.88元。該股已於周五（）截飛，是次於全球發行5,961.85萬股，當中本地公開發售佔一成，國際配售部分佔九成；招股價介乎16.98至18.78元，以每手500股計，一手入場費為約9,484.64元。該股將於周五（10日）掛牌，獨家保薦人為中金公司。

【中聯通 762】 聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升 股價抽升逾6%【見下頁

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九方財富是次招股引入5名基石投資者，合共認購4,400萬美元等值股份，其中新華資產管理(香港)、中國飛鶴(06186)大股東Garland Glory、和邦集團以及Duke King分別投資1,000萬美元，而Orchid Asia CIL則投資400萬美元。

集資所得約20%預計線用於提高公司內容製作能力；約30%預計用於提升公司使用各種媒體平台的流量池，包括以收購方式投資合適目標及購買流量；約30%擬用於提升技術能力；約10%計劃以收購形式投資於具備專業內容製作能力與高增長潛力的外部KOL或外部MCN；及約10%屬營運資金和其他一般企業用途。

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記者：張以正

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