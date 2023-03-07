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Bill Gates孻女大方認 靠「出賣」爸爸於TikTok打響名氣

環球社會熱點 08:45 2023/03/07

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微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）的千金Phoebe相當有性格，她早前接受專訪承認最初是靠「出賣」爸爸上鏡的有趣影片，於社交平台TikTok打響名氣。但比起要成名，她更希望透過TikTok與網民探討各類重要議題，以推動社會變革。

Kim Kardashian獲潛逃富豪劉特佐送錢豪賭 贏200萬現金裝滿垃圾袋 【下一頁】

作為00後的Phoebe早已進駐TikTok，目前有近6.4萬人追蹤，算是小有名氣。但她認為於TikTok成名最糟糕的一點，是網民似乎對她與父親等家人有錯誤的看法。

    點擊圖片放大
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不少富二代都抗拒「成功靠父幹」一說，但Phoebe卻直率地承認有父親的光環加持：

講真大家一開始都係因為我個姓氏而追蹤我，佢哋可能覺得見到我爸爸笨拙咁玩Boxbollen（擊球遊戲）好搞笑。

Phoebe去年12月發布一段蓋茨玩Boxbollen的影片，至今的瀏覽次數已達到830萬次。

但Phoebe有信心能留住這群粉絲，一部分原因是自己用心發布包括女性健康等值得探討的議題。

37歲南韓女地鐵持刀刺傷三人 因不忿被叫「阿朱媽」 【下一頁】

Phoebe現時就讀美國史丹福大學（Stanford University），男友為大學同學。她透露每當在網上發布與男友的合照時，都有網民因其男友是非裔而作無理批評。

不過Phoebe母親Melinda，對女兒使用社交媒體表示支持，也明白社交媒體是年輕人成長的平台。她更指父親在社交媒體發表大量文章，但並不經常關注社交媒體。

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責任編輯：鄭錦玲

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