【英國王室】凱特爆細仔精力旺盛 每日放學必有一要求

英國王儲威廉王子(Prince William)與凱特(Princess Catherine)共育有3名小王室成員,凱特早前稱細仔路易小王子(Prince Louis)精力旺盛,每日放學要求要去花園「放電」。

英媒報稱,凱特上周探訪威爾斯的一個療養花園時表示,4歲的路易去年開始返學後,每日放學定必要求,去家中花園玩樂一番,並稱

「我要去釋放精力。」(I need to get my energy out.)