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【英國王室】凱特爆細仔精力旺盛 每日放學必有一要求

環球社會熱點 09:05 2023/03/07

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英國王儲威廉王子（Prince William）與凱特（Princess Catherine）共育有3名小王室成員，凱特早前稱細仔路易小王子（Prince Louis）精力旺盛，每日放學要求要去花園「放電」。

【英國王室】凱特重披舊禮服獲讚 戴ZARA平價耳環登BAFTA 【下一頁】

【情人節】凱特當眾詐型 估威廉王子唔會送花示愛 【下一頁】

英媒報稱，凱特上周探訪威爾斯的一個療養花園時表示，4歲的路易去年開始返學後，每日放學定必要求，去家中花園玩樂一番，並稱

「我要去釋放精力。」（I need to get my energy out.）

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路易與9歲大哥喬治小王子（Prince George）及7歲二家姐夏洛特小公主（Princess Charlotte），於2022年隨父母搬到溫莎（Windsor），並在當地開始返學。

英國《周日泰晤士報》（Sunday Times）指出，威廉夫婦搬到溫莎後，希望子女能有與倫敦不一樣的校園生活，讓他們有更多時間享受戶外活動及正常生活。

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責任編輯：吳漢培

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