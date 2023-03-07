【英國王室】凱特爆細仔精力旺盛 每日放學必有一要求

英國王儲威廉王子（Prince William）與凱特（Princess Catherine）共育有3名小王室成員，凱特早前稱細仔路易小王子（Prince Louis）精力旺盛，每日放學要求要去花園「放電」。

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英媒報稱，凱特上周探訪威爾斯的一個療養花園時表示，4歲的路易去年開始返學後，每日放學定必要求，去家中花園玩樂一番，並稱

「我要去釋放精力。」（I need to get my energy out.）

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路易與9歲大哥喬治小王子（Prince George）及7歲二家姐夏洛特小公主（Princess Charlotte），於2022年隨父母搬到溫莎（Windsor），並在當地開始返學。

英國《周日泰晤士報》（Sunday Times）指出，威廉夫婦搬到溫莎後，希望子女能有與倫敦不一樣的校園生活，讓他們有更多時間享受戶外活動及正常生活。

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責任編輯：吳漢培