【家族辦公室】政府3.24故宮博物館辦「裕澤香江」論壇　四大主題推銷香港

財經事務及庫務局和投資推廣署3月24日將舉行「裕澤香江」論壇，作為政府吸引超高淨值人士在香港設立家族辦公室的盛事。港府特別選擇在香港故宮文化博物館舉行論壇，預告論壇將提供4大主題，不會單廣香港金融實力，也同時提及文化、慈善元素。

投資推廣署介紹，論壇將涵蓋以下四大主題：

1. 科技賦能：香港賦能下一代科技創新的投融資能力，及為環球家族辦公室帶來的投資機會；

2. 文藝交流：香港作為中外文化藝術交流中心的獨特定位；

3. 綠色轉型：香港致力推動全球向綠色及可持續發展轉型的承擔；及

4. 慈善傳承：香港作為環球家族辦公室的慈善中心以推動公益事業發展。

政府將於稍後進一步公布高峰論壇的詳情。

政府將助參加論壇的家族辦公室 探索在港發展機會

特首李家超稱，「裕澤香江」高峰論壇將向全球各地的環球家族辦公室及資產擁有人展示香港作為國際資產及財富管理中心的獨特優勢，及介紹香港可為環球家族辦公室提供機遇配置財富，以推動家族辦公室的積極及長遠發展。

他續指，政府將透過舉辦「裕澤香江」高峰論壇，與參加的環球家族辦公室決策人建立直接聯繫，協助其探索及落實在香港發展的機會，吸引更多家族辦公室來港。香港本地的家族辦公室及行業翹楚亦將與環球夥伴交流聯繫。

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編輯：胡學能