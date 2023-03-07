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【影視股｜專訪】歡喜傳媒：低成本投《滿江紅》豐收　加快投資計劃

股市 08:00 2023/03/07

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歡喜傳媒CEO項紹琨

內地復常後，電影業復甦速度驚人，電影《滿江紅》的投資出品方歡喜傳媒 （01003） 董事兼執行總裁項紹琨表示，防控放開初期曾一度擔心戲院流量，覺得「放開以後大家反而不上街」，惟製作成本僅5至6億人民幣的《滿江紅》最終票房逾45億元人民幣，為意料之外，公司將加快推進原來的投資計劃，希望恢復至疫前水平。

電影市場後續行情看俏

項紹琨接受本報專訪時表示，內地觀眾的觀影需求長時間被壓制，因此「春節檔」電影市場出現大幅反彈也屬正常，「報復性」的消費熱潮有望持續一段時間，又預料未來行業向上的趨勢不會改變。

他指，集團已儲備大量已完成的電影及網劇項目，如寧浩執導、劉德華主演的《紅毯先生》、黃渤主演的喜劇《學爸》等，肯定對財務狀況有比較可觀的改善。內地各大戲院去年因封控而大規模停業，影視行業受重創，歡喜去年上半財年蝕近9360萬港元，連續兩年錄得虧損。

歡喜傳媒旗下在線視頻平台「歡喜首映」在2021年上線，播放歡喜投資出品的影視劇及海外影片為主。項紹琨表示，平台採用「單次付費及訂閱制」雙模式，目前月均付費級用戶為「百萬級別」，程式下載量達4000萬次，目前平台的營運團隊僅有100人左右，因此不會對財務上在成沉重負擔。

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記者：伍鍵文
 

港股 電視劇 人民幣 歡喜傳媒（01003） 電影
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