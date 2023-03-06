▲ 【兩會2023】證監會雷添良：理財通參與度未及理想 建議盡快允證券公司代銷、擴產品範圍

全國人大代表、證監會主席雷添良於今年兩會提出多項建議，在跨境理財通上，雷添良表示，跨境理財通試點推出一年多以來運作大致平穩，但受制於疫情導致的出入境限制、投資產品範圍有限、北向投資者須親身前往內地開通投資帳戶等原因，理財通參與度未及理想。

雷添良續指，兩地證券正就在風險可控前提下，磋商適當擴大合資格投資產品範圍、允許符合要求的證券公司作為代銷機構參與理財通等，目前已取得積極進展，建議能儘快落地實施。

期望盡快放寬跨境投資顧問限制 探索牌照互認

他補充，很多市場機構提出，為幫助投資者更全面瞭解對方市場的理財投資產品，希望能在理財通的銷售安排上給予一定的政策突破，例如允許證券公司和從業人員提供跨境投顧服務。有鑒於在內地現有法律法規和政策框架下，香港機構在境內提供跨境投顧服務存在法規政策障礙，建議兩地監管機構能研究可行的監管安排並儘快落地實施。

其他建議方面，雷添良提及，兩者可探索證券及期貨業務牌照及從業資格互認安排，如參考香港的短期牌照制度，允許合條件的機構及人員在特定時間內在香港進行受規管活動。

他同時建議，深化綠色金融合作、推動區內專業人才流動和發展、在大灣區率先實現與國際標準與規則對接，以及繼續深化互聯互通機制。

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