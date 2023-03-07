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【ChatGPT創作】ONE PIECE海賊王作者都用　問ChatGPT取靈感

科技 12:41 2023/03/07

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日本超人氣漫畫《海賊王》（ONE PIECE）的作者尾田榮一郎，近日更想到向ChatGPT取靈感。

ChatGPT人工智能（AI）聊天機械人成近期熱話，向ChatGPT查詢各類問題也回答得很有條理。日本超人氣漫畫《海賊王》（ONE PIECE）的作者尾田榮一郎，近日更想到向ChatGPT取靈感。

在海賊王ONE PIECE官方Twiiter發布的影片顯示，尾田榮一郎向ChatGPT提問：「你好，我是作者，我想不出來下周海賊王的故事發展，你能幫我想一個嗎？一個超級有趣的劇情，拜託了。」

海賊王ONE PIECE漫畫自1997年在日本開始連載，近日作者尾田榮一郎似乎在遇到上創作瓶頸，似乎找到此創新方法取靈感，不過如果又是否理想？影片顯示，ChatGPT能迅速地，在幾秒鐘內創作出主角結識新朋友，並與「影之王」等新敵人作戰的劇情。而新故事情節中還有神秘部落、新夥伴，將焦點放在羅賓身上，想讓讀者對羅賓的智慧及行動產生關注。

尾田榮一郎之後回應ChatGPT說：「抱歉，太無聊了。」並要求ChatGPT再創作一個更有趣的故事。第二個由ChatGPT創作故事則描述鰂了外星人登上了海賊船，路飛與魔女戰鬥，並重建被邪惡宇宙飛船摧毀的母星。結果尾田榮一郎似乎接受該故事並回應：「謝謝。我會照著這個方向畫下去。」

責任編輯：張寶燕

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