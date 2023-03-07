【業績︱公路股】越秀交通半日挫7%　去年少賺69%、末期息0.1元　現價股息率跌至4.3厘　春運期間公路車流量較疫前增雙位數（第二版）

▲ 越秀交通去年少賺69%、末期息削逾75%至0.1元

越秀交通基建 （01052） 受累受疫情衝擊及疫情防控措施影響，以及去年度沒有錄得分拆湖北漢孝高速公路的出售收益，去年盈利按年大跌69.1%至4.5億元（人民幣，下同），末期息削75.6%至0.1港元，全年派息合共為0.2港元，全年派息率約64.4%。

越秀交通基建曾挫11.7%，半日跌7.2%，報4.36元，現價股息率約4.5厘。

越秀交通總經理何柏青表示，對今年前景感到「樂觀」，春運期間收費公路客流及車流量已較去年及2019年同期有雙位數增長。

目標於中西部地區作收購

收購新項目方面，母企越秀集團早前收購山東秦濱及河南平臨項目，何柏青表示，有待項目成熟後，注入集團，現時目標於中西部地區作收購。

去年收入按年跌11.2%至32.9億元，主因受累疫情衝擊、宏觀經濟增速放緩、路網分流以及去年第四季度收費公路貨車通行費減免10%的政策影響。不過，隨12月以來優化調整疫情防控二十條和新十條措施實施，運輸行業呈現恢復發展態勢，集團各項目的路費收入恢復良好。

各項目的路費收入恢復良好

今年春運以來，集團收費公路車流量較2022年、2019年同期均呈現雙位數增長。隨著居民收入水平的提高及出行需求的增加，集團相信，汽車保有量增長仍有空間，貨運也將隨著社會經濟發展而穩健增長， 高速公路資產的經營表現依然可期。考慮到上述因素，集團依然看好行業的發展前景。

截至去年底止，全年資產負債比率按年增1.4個百分點至60.8%，集團今年將投放24億元於改擴建廣州北二環項目，4億為工程資本開支。北二環項目將於11月全面動工，去年底已作預動工。

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