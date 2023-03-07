Victoria's Secret重辦年度時裝騷 2018年後首次

美國知名內衣品牌Victoria's Secret於2019年停辦年度時裝騷後，近日確認將在今年稍後時間，相隔4年再次舉辦。

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美國媒體報稱，Victoria's Secret財務長約翰遜（Tim Johnson）上周五（3日）在電話會議上表示，公司將持續傾向投入市場營銷開支發展業務，不止發展大眾消費者，亦會支持新版年度時裝騷。

Victoria's Secret上周六（4日）發表聲明，確認將在今年再次舉辦年度時裝騷。聲明指公司將貫徹全新品牌形象及願景，未來將公布更多時裝騷詳情。

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Victoria's Secret歷年多位著名模特

▼ 點擊圖片放大 +7 +6 ▲ 中國超模劉雯，成為首位為Victoria's Secret行騷的東亞裔模特。 ​​​​​​​

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Victoria's Secret年度時裝騷自1995年起舉辦，更在2001年起在美國直播。2018年收視創新低後，企業宣布「重新考慮」年度時裝騷及暫停舉辦。

2021年，Victoria's Secret宣布與全數Victoria’s Secret Angel解約，引入更多不同身形或其他領域的模特兒，如美國女足明星拉皮諾（Megan Rapinoe）。

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責任編輯：吳漢培