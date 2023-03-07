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【盈喜｜能源股】兗礦能源升5%　料去年純利按年升近9成　受惠煤炭價格高企及成本管控

股市 10:13 2023/03/07

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兗礦能源料去年純利按年升近9成　受惠煤炭價格高企及成本管控

兗礦能源 （01171） 發盈喜，預期去年純利按年升89.2%至307.6億元（人民幣，下同），扣除非經常性損益的純利則升87.9%至304.6億元。期內，兗礦能源料營業收入按年升33.7%至2031.8億元，主因煤炭業務銷售價格按年上漲。

兗礦能源升5%，報24.55元。

公司表示，受境內外能源價格上漲影響，集團煤炭價格維持高位，以及公司持續推進精益管理與成本預算，有效控制成本費用上漲等不利因素影響，實現經營業績大幅提升。

不過，去年計提資產減值準備約24億元，以及一次性計入未確認融資費用約11億元，均對盈利造成影響。而化工板塊受原材料價格上漲以及下游需求走弱等影響，亦拖累了盈利能力。

兗礦能源全日跌2.1%，收報23.35港元。

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編輯：袁諾曦

港股 兗礦能源（01171）
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