▲ 【陳德霖創業】圓幣錢包試業 為企業提供多貨幣電子錢包服務

金管局前總裁陳德霖創立的圓幣錢包科技（「圓幣錢包」、RD Wallet）宣布今日啟動試業，為企業客戶提供儲值、本地和跨境支付，以及外幣兌換服務。

「圓幣錢包」是香港持牌儲值支付工具（SVF）。該公司稱，它是首個專注為企業服務的電子錢包，支援多種貨幣，為企業提供安全、快捷及低成本的支付解決方案。試業期間，圓幣錢包支援港元、人民幣、日圓、美元和歐元，其後會支援更多不同的幣種，方便跨境貿易支付。此外，圓幣錢包亦會推出由人民幣、日圓和港元組成的記帳單位「圓幣」（RDU），協助企業管理外滙風險。每一個「圓幣」單位將由47元人民幣、550日圓和25元港幣組成。

圓幣錢包主席陳德霖表示，圓幣錢包是香港首個專注為企業服務的電子錢包，支援多種區內貿易主要貨幣，並設有嶄新的記帳單位「圓幣」，協助企業更有效地管理外滙風險。

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編輯：胡學能