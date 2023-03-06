【健康調查】六成市民「三高」不自知 市民應早識別早治療

香港腎臟基金會等3個組織，上月為1,661名市民做身體檢查，發現73%市民不自知有高血脂，有近68%和56%市民不知道已患上高血糖和高血壓，另有36%人並不知道自己過重或肥胖。接受檢查的市民年齡中位數為65歲，男士佔31%，女士佔69%。



現時本港有逾100萬人獲診斷患上高血壓或糖尿病，組織以此推算本港仍有100萬名腎病隱性患者，研究指患有高血壓、高血脂或高血糖的「三高」市民，會有較高風險患上腎病，提醒市民有必要及早識別和接受治療，否則將影響個人健康和生活，並加重醫療系統負擔。

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責任編輯：陳玉蓮