穆迪：縮窄性別薪酬差距可推動全球經濟增長7%　即7萬億美元

美國信貸評級機構穆迪日前公布調查，縮窄性別薪酬差距可推動全球經濟增長7%，即7萬億美元。報告又稱，按照現時的發展速度，可能需要132年才能消除經濟上的性別差距。

報告指出，隨著更多女性成為勞動力，並且提升生產力，經濟將得到提振。而當有更多的女性擔任更管理和專業角色也將有所幫助。

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該報告指出，「女性須負責家庭責任」和缺乏相同的網絡連繫，是導致男女工資差距的根本原因。報告強調，女性「不太可能」要求升職，同時被要求遵守比男性更高的標準。

是次該計算基於經合組織國家25歲至64歲的女性在2021年的薪酬增幅，以了解她們的薪酬是否與同年齡段的男性同行持平。僅此一項就可以將經合組織國家（OECD）的潛在產出提高近10%，全球產出提高6.2%。

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