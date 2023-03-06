  • 21°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國第一夫人挺身護夫：拜登唔會做智力測試

環球社會熱點 18:00 2023/03/06

分享：

分享：

前美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）早前宣布角逐2024年美國大選，更呼籲強制參選人接受智力測試。美國第一夫人吉爾（Jill Biden）挺身捍衛丈夫拜登（Joe Biden），指拜登不會接受智力測試。

美國參議員將推跨黨派新法案 為封殺TikTok鋪路 【下一頁】

吉爾周日（5日）接受美國有綫新聞網絡（CNN）訪問，直斥黑莉的提議很荒謬，更指甚至不會討論這類事情。

她落力捍衛丈夫，引用拜登上月親自出訪烏克蘭與該國總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，來證明拜登的心智絕對沒有問題。

吉爾訪問期間表示：

有幾多30歲嘅人可以坐火車去波蘭旅行？然後仲要搭多9個鐘去烏克蘭同（烏克蘭）總統澤連斯基見面？所以睇下呢個人，睇下佢做緊咩嘢同每日繼續做咩嘢？

美成年人每日料睇TikTok近1小時 迫近Netflix 【下一頁】

至於拜登另一對手、早前已公布會角逐2024年大選的前總統特朗普（Donald Trump）則在自家社交平台Truth Social撰文支持智力測試要求。

特朗普形容要成為一名傑出總統需要極強智力和體力，任何競選總統者都應該同意接受全面且完整的測試。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

特朗普國會山莊暴動言論無免責 司法部稱可民事控告
2023/03/03
特朗普國會山莊暴動言論無免責 司法部稱可民事控告
7旬女作家角逐2024美國大選 民主黨首人挑戰拜登
2023/02/28
7旬女作家角逐2024美國大選 民主黨首人挑戰拜登
黑莉角逐2024美國大選 被揭曾稱各州有權脫離聯邦
2023/02/15
黑莉角逐2024美國大選 被揭曾稱各州有權脫離聯邦
若拜登放棄連任美國總統 兩女將料成民主黨大熱
2023/02/09
若拜登放棄連任美國總統 兩女將料成民主黨大熱
特朗普與拜登2024再爭總統？ 美國民眾不支持
2023/02/06
特朗普與拜登2024再爭總統？ 美國民眾不支持

你可能感興趣

特朗普國會山莊暴動言論無免責 司法部稱可民事控告
14:15 2023/03/03
特朗普國會山莊暴動言論無免責 司法部稱可民事控告
7旬女作家角逐2024美國大選 民主黨首人挑戰拜登
13:15 2023/02/28
7旬女作家角逐2024美國大選 民主黨首人挑戰拜登
黑莉角逐2024美國大選 被揭曾稱各州有權脫離聯邦
17:13 2023/02/15
黑莉角逐2024美國大選 被揭曾稱各州有權脫離聯邦
選舉 拜登 美國 總統大選

下一篇文章

南韓公布代付日企強徵勞工賠償 反對派狠批妥協（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

三角朱古力唔夠「瑞士」 經典商標被迫告別
三角朱古力唔夠「瑞士」 經典商標被迫告別
【俄烏戰爭】俄軍傳武器嚴重不足 士兵用鐵鏟攻擊
【俄烏戰爭】俄軍傳武器嚴重不足 士兵用鐵鏟攻擊
【俄烏戰爭一周年】德總理稱中方保證不軍援俄國 俄軍被指用鏟作戰（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】德總理稱中方保證不軍援俄國 俄軍被指用鏟作戰（持續更新）
37歲南韓女地鐵持刀刺傷三人 因不忿被叫「阿朱媽」
37歲南韓女地鐵持刀刺傷三人 因不忿被叫「阿朱媽」
比利時婦16年前殺5兒女 揀於兒女死忌安樂死
比利時婦16年前殺5兒女 揀於兒女死忌安樂死
美俄亥俄州再有火車脫軌意外 居民被下令暫勿外出
美俄亥俄州再有火車脫軌意外 居民被下令暫勿外出
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款