美國第一夫人挺身護夫：拜登唔會做智力測試

前美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）早前宣布角逐2024年美國大選，更呼籲強制參選人接受智力測試。美國第一夫人吉爾（Jill Biden）挺身捍衛丈夫拜登（Joe Biden），指拜登不會接受智力測試。

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吉爾周日（5日）接受美國有綫新聞網絡（CNN）訪問，直斥黑莉的提議很荒謬，更指甚至不會討論這類事情。

她落力捍衛丈夫，引用拜登上月親自出訪烏克蘭與該國總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，來證明拜登的心智絕對沒有問題。

吉爾訪問期間表示：

有幾多30歲嘅人可以坐火車去波蘭旅行？然後仲要搭多9個鐘去烏克蘭同（烏克蘭）總統澤連斯基見面？所以睇下呢個人，睇下佢做緊咩嘢同每日繼續做咩嘢？

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至於拜登另一對手、早前已公布會角逐2024年大選的前總統特朗普（Donald Trump）則在自家社交平台Truth Social撰文支持智力測試要求。

特朗普形容要成為一名傑出總統需要極強智力和體力，任何競選總統者都應該同意接受全面且完整的測試。

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責任編輯：鄭錦玲