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何文田站瑜一部署月內推售　IB期主打兩房戶

股樓投資 18:26 2023/03/06

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由華懋及港鐵合作發展的何文田站瑜一，項目分作三期發展。華懋銷售總監封海倫表示，三期項目均已獲批預售樓花同意書，將先推出其中的IB期，為項目的3A及3B座，該期數提供183伙單位，其中主打兩房戶型。發展商料於周內上載樓書，下周開價，定價參考何文田鄰近一手新盤，另外九龍塘、港島南岸地地區的項目定格都會成為參考目標，最快月内開售。視乎銷情，其餘期數有機會年內推出。

封海倫另指，項目第1B期提供的戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由336至1,234平方呎，當中兩房戶佔該期數70%，而三房戶則佔25%。項目展銷廳兩個示範單位準備就緒，該期數的預計關鍵日期為2024年的11月底，距今大約一年半時間。

華懋銷售總經理陳慕蘭指出，第3A座單位向西九龍方向，而第3B座單位則向九龍東方向。其中設有3款共16伙特色單位 ，包括7伙頂層特色單位 ，2伙天際特色單位，以及7伙平台特色單位，迎合不同準買家入市需要。

延伸閱讀【單位直擊】親人是講價高手 出馬與業主長途電話「隔空」講價 成功725萬購芊紅居三房戶【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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