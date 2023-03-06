【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

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【大灣區】越秀交通去年少賺69% 毎股派末期息0.1元
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07:50 (00941) 中國移動, (00762) 中國聯通, (00728) 中國電信
12:36 (02357) 中航科工, (01045) 亞太衛星
14:20 (00020) 商湯, (09888) 百度集團, (01299) 友邦保險
16:18 (06098) 碧桂園服務
20:53 (09988) 阿里巴巴, (00992) 聯想集團
23:38 (01385) 上海復旦, (00728) 中國電信
25:50 (02331) 李寧, (02020) 安踏體育, (01876) 百威亞太, (00291) 華潤啤酒, (00168) 青島啤酒
27:10 (00788) 中國鐵塔, (03968) 招商銀行, (00388) 香港交易所, (00939) 建設銀行
35:10 (06690) 海爾智家, (01211) 比亞迪股份
37:30 (01799) 新特能源, (03800) 協鑫科技
41:38 (00823) 領展房產基金
42:55 (00788) 中國鐵塔
44:30 (00762) 中國聯通
47:26 (00002) 中電控股
50:32 (00909) 明源雲
51:26 (00777) 網龍
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欄名 : 青姐話