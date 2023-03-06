【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

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14:20 (00020) 商湯, (09888) 百度集團, (01299) 友邦保險

16:18 (06098) 碧桂園服務

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23:38 (01385) 上海復旦, (00728) 中國電信

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35:10 (06690) 海爾智家, (01211) 比亞迪股份

37:30 (01799) 新特能源, (03800) 協鑫科技

41:38 (00823) 領展房產基金

42:55 (00788) 中國鐵塔

44:30 (00762) 中國聯通

47:26 (00002) 中電控股

50:32 (00909) 明源雲

51:26 (00777) 網龍



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