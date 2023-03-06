喜遇同行  情牽耀能  香港耀能協會60週年誌慶  行政長官李家超先生蒞臨主持啟動禮

▲ 香港耀能協會60週年誌慶啟動禮，於3月2日在香港禮賓府盛大舉行。

香港耀能協會（下稱協會）今天於香港禮賓府圓滿舉行60週年誌慶啟動禮，為協會一系列60週年誌慶活動揭開序幕。行政長官李家超先生，大紫荊勳賢，SBS, PDSM, PMSM擔任啟動禮的主禮嘉賓，與同場的社會賢達一同回顧協會60年來的發展成果，協會亦藉此機會感謝大家一路以來的支持，是協會成長不可或缺的力量。



賢達薈萃 共賀甲子



啟動禮在今天下午4時於中環半山上亞厘畢道香港禮賓府舉行，出席嘉賓冠蓋雲集，既有行政長官李家超先生擔任主禮嘉賓，還有協會贊助人兼行政長官夫人李林麗嬋女士、教育局長蔡若蓮博士，JP、社會福利署署長李佩詩女士，JP、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室社會工作部副部長周和先生與副處長田桂雨先生，以及逾150位來自不同界別的貴賓，濟濟一堂，高朋滿座。

是次啟動禮由7名來自協會隆亨幼兒中心的小朋友作醒獅表演揭開序幕，緊接是協會首播60週年紀念影片，播放出一幕幕的協會重要里程，加上星級司儀陳芷菁女士的聲音導航，讓在場嘉賓感受到協會60年來「耀承所授 卓越展能」的成就得來不易，並予以欣賞。



相伴同行 銘感不忘



協會董事會主席彭徐美雲女士致詞時表示，協會上下一直秉持創會目標，為殘疾人士提供適切的康復服務，並且緊隨社會發展步伐，由最初主力照顧腦麻痺症人士，至現時服務不同年齡及類別的殘疾人士以及他們的照顧者。現時，服務單位及專項計劃已達84個，遍佈全港，每年為超過25,000個家庭提供服務。有此成就，多得社會各界的支持所至，彭徐美雲女士在台上專誠致謝：「趁著今天這個濟濟一堂的機會，感謝多年來陪伴協會成長，一直與協會同行的夥伴，包括各相關的政府部門，特別是勞工及福利局、教育局、社會福利署，還有各慈善基金、商界企業，以及協會一眾同工和服務使用者，令協會的服務得以長足發展，推陳出新，讓更多有需要的人士受惠。」

▲ 行政長官李家超先生致辭，肯定協會過去在康復業界的努力，並期望政府與協會繼續攜手合作，共建關愛社會。

接着到行政長官李家超先生致辭時表示，他不但對協會所知甚深，將協會歷史娓娓道來之餘，更讚揚協會近年持續推出的嶄新康復服務，是業界的重要力量，例如近年推出的學前康復服務計劃，讓有特殊學習需要的幼兒，及其家長和教師都受惠不淺。行政長官表示政府會與時俱進，持續提升康復服務，例如在施政報告提及加強支援殘疾人士和照顧者的措施，並在財政預算案中，增撥資源用於支援學前兒童的政策上，他更寄語協會︰「期待與協會繼續攜手努力，共建關愛社會。」



台前實踐 逆轉人生



之後的亮燈儀式掀起活動高潮，閃耀的燈光寓意協會繼續發光發亮，燃起大家對協會未來的期待，此時協會轄下持續復健中心的服務使用者張文鍵「驚喜」上台！原本身體癱瘓的他，接受協會服務後，活動能力逐漸改善，他以協會的外骨骼機械腳步出台前，證明只要得到適切支援，相扶相持，殘疾人士都可改變命運，活出新生；同台的張媽媽向特首致送手繪感謝卡，期望政府繼續支持協會具質素的康復發展，讓更多的殘疾人士活出精彩人生。

▲ 協會董事會主席彭徐美雲女士（左七），聯同一眾副主席和董事會成員，與主禮嘉賓行政長官李家超先生（中）、協會贊助人李林麗嬋女士（右六），還有中聯辦社工部副部長周和先生（左五）、教育局局長蔡若蓮博士（左六）和社會福利署署長李佩詩女士（右四），一起主持亮燈儀式。

紀念郵票 笑臉加持



為答謝各位貴賓撥冗蒞臨，禮成前協會特意送上60週年紀念郵票套摺，郵票上的12張笑臉，每一位都是協會不同類別的服務使用者，他們的真誠笑容，既是對協會服務的肯定，也鼓勵了協會仝人要繼續努力，讓更多有需要人士開懷歡笑；這套製作精美，意義深遠的郵票套摺，稍後將會限量推出，屆時敬請留意協會的網頁與社交平台最新消息，期望得到大家認購支持。

▲ 協會轄下持續復健中心的服務使用者張文鍵（右三），以外骨骼機械腳步出台前，與母親張太（左三）一起向行政長官李家超先生（左四）致謝。

關於我們



香港耀能協會（協會）創立於1963年，以「耀承所授 卓越展能」的信念，為不同年齡的殘疾人士提供多元化的康復服務，發展他們的潛能，提升其獨立能力和自信，協助他們融入社會。協會所提供的服務分為四個核心範疇，包括「兒童及家庭支援服務」、「特殊教育」、「成人服務」及「社區支援服務」。現時協會轄下共84個服務單位及專項計劃，每年為超過25,000個家庭提供常規服務。

(特約)