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【單位直擊】新寶城靚裝兩房戶　6年升值158萬

股樓投資 17:01 2023/03/06

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將軍澳新寶城新錄本月首宗二手成交。值得留意的是，雖然單位連靚裝修，但放盤約9個月才易手。美聯物業黃少明說，新寶城2座中層B室，實用面積378平方呎，兩房間隔，去年7月放盤，當時叫價700萬元，近日累減72萬元，以628萬元易手，實用呎價約16,614元。

從代理提供之相片顯示，單位有靚裝修，可即買即住，節省一大筆翻新費。 

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2016年8月以470萬元購入上述單位，持貨超過6年，現帳面獲利158萬元，單位期內升值約33%。 

同場加映【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

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撰文 : 黃卓賢

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