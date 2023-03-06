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【政府招聘】文化體育及旅遊局請行政經理 月薪達6萬元 持本港大學學士學位+5年行政工作經驗可申請

理財智慧 17:22 2023/03/06

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工作穩定、薪高糧準的政府工，一向受打工仔歡迎，最近文化體育及旅遊局剛聘請行政經理，每月薪金高達60,100元，究竟有何申請條件及工作詳情呢?

    點擊圖片放大
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以上職位的入職條件，為持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷，並具備不少於5年全職行政工作經驗，在政府或文化及藝術界取得有關經驗者優先，對文化及藝術有認識可獲優先考慮。申請人需具能力極佳的中、英文講寫，並能操流利廣東話。

【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

文化體育及旅遊局行政經理職責，是為資助計劃下的秘書處提供行政支援，包括協助處理基金申請及監察基金的管理、財務和運作。也要協助擬備日常往來文件、委員會會議文件和紀錄，以及進行相關的統計工作和草擬報告。

【職場資訊】旺角招聘會提供逾四千空缺 全職月薪最高達2.2萬元，詳見【下一頁


申請人如獲錄用，將按合約條款聘任，合約為期12個月，截止申請日期為3月16日。
申請手續:申請表格 [G.F. 340（3/2013修訂版）] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。
該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 下載。申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址 （香港添馬添美道2號政府總部西翼13樓文化體育及旅遊局文化部）。
申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。
 

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責任編輯：陳詠妍

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就業 文化體育及旅遊局 公務員事務局 政府工

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