【內房危機】融創境外債重組計劃據報已獲主要債權人支持　有望本月底出台

▲ 融創境外債重組計劃據報已獲主要債權人支持 有望本月底出台

融創 （01918） 境外債重組再傳出新進展，並有望在今月底宣布債務重組計劃。據外電引述消息人士指，融創據悉正在準備債務重組支持協議，並已獲主要境外債務持有人口頭支持。

據悉，由主要境外債權人組成的臨時小組上周在香港與融創管理層舉行的面談，小組成員在會上表示支持重組計劃，若他們簽署了協議，意味融創最早有望在3月底前宣布最新的債務重組計畫。

報道指，臨時小組已授權PJT Partners作為財務顧問，年利達律師事務所作為法律顧問。

融創在去年底公布境外債務初步重組框架，包括擬將現有債務的30億至40億美元及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鈎工具、將剩餘現有債務將兌換為新的以美元計價公開票據、若干資產處置所得款項淨額用作償還新票據的額外資金來源，以及向支持重組方案的債權人提供同意費。

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編輯：袁諾曦