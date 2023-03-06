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【吉利175】吉利2月總銷量按年升約39%至10.9萬輛　綜合首兩個月仍下滑

股市 17:01 2023/03/06

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吉利汽車 （00175） 公布，2月總銷量為108,701輛，較去年同期增長約39%。綜合首兩個月，吉利汽車年內累計銷售212,153輛，按年跌6%，完成公司全年銷售目標165萬輛的約12.9%。

吉利汽車上月銷售中，新能源汽車合計23,684輛，按年增63%，當中純電動車銷量按年增74%至21,289輛，插電式混動車銷量按年跌3%至1994輛，油電混動銷量增86%至401輛。

綜合首兩個月，吉利汽車年內賣出35,241輛新能源車，按年增9%。

以品牌劃分的話，「吉利」主品牌2月銷售90,333輛，按年升42%，首兩個月銷售按年累跌5%至177,588輛。合資品牌「領克」2月銷售12,090輛，按年升15%，首兩個月銷售按年跌兩成至23,156輛。至於高檔電動車品牌「極氪」，2月銷售按年升87%至5,455輛，首兩個月銷售按年升33%至8,571輛。

同時，2月，集團領克品牌汽車實現以訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付2,432輛汽車，而2023年首兩個月累計實現以訂閱模式交付合共4,095輛汽車。

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編輯：姚卓然

吉利汽車（00175） 港股 汽車 總銷量
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