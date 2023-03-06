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【虛擬貨幣】WSJ：幣安早計劃逃避美國監管　中國員工或可接觸美國用戶數據

新經濟追蹤 17:42 2023/03/06

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【虛擬貨幣】WSJ：幣安早計劃逃避美國監管　中國員工或可接觸美國用戶數據

外電報道，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance），早於在2019年開始美國業務「Binance.US」時，已計劃逃避美國監管部門檢控。不過，即使幣安和Binance.US 強調雙方大部分領域獨立營運，但兩者實際關係比披露資料更為複雜，包括由中國開發人員編制Binance.US 用戶錢包的軟件。報道形容，這可能給予北京潛在機會接觸美國用戶數據。

《華爾街日報》有關報道表示，內容主要引述幣安2018至2020年間的訊息、文件，以及訪問幣安匿名前員工報道。

「一旦成為美國檢控對象如被擲核彈」

報道指，幣安高層曾於2019年在私人對話向員工警告，公司一旦成為美國檢控對象，將如周向幣安業務及其員工投下「核彈」。

幣安於2017年成立，主要在中國和日本營運，為了避開潛在監管問題，一直沒有直接向美國用戶提供服務。

Binance.US定位是服務美國客戶，幣安一直強調，雙方關係只有品牌和技術授權，實際財政和營運卻是互為獨立。

不過，報道指，幣安和Binance.US之間關係較所披露的更為緊密不分，員工和財務混雜在一起，並共同擁有一個買賣加密貨幣的附屬實體，以及由幣安程式員維護Binance.US 用戶的錢包。

報道續指，若美國監管機構認為，幣安對Binance.US掌有控制權，他們可以直接對幣安整體業務行使執法權力。

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記者：伍鍵文

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