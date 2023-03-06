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中燃17億人幣增持 呼和浩特燃氣商股權

股樓投資 17:24 2023/03/06

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中國燃氣(00384) 宣布，全資附屬中燃投資近期向呼和浩特市國資委購入呼和浩特中燃城市燃氣發展（簡稱「呼市中燃」）約32.4％股權，代價約16.9億人幣。完成交易後，該集團持有呼市中燃約96.5％股權，剩下約3.5％股權由內蒙古國有資本運營公司持有。中燃全日收報11.74元，上升0.8%。

【大行報告】歐洲雙重上市利好基本面流動性 滙豐研究上調普拉達目標價至70元  詳情請看【下一頁

呼市中燃主要從事城市燃氣業務相關的燃氣管道安裝、維修、燃氣供應及銷售服務，經營區域包括呼和浩特市及周邊七個縣及開發區。中燃表示，通過進一步增持股權，使集團接近獨資持有呼市中燃，可以進一步強化對呼市中燃在投資、運營以及企業管理等全面管控。呼市中燃的經營業績與盈利能力良好，增持股權後 有利於提升集團經營與財務表現。

中燃又表示，呼和浩特市作為內蒙古自治區的省會城市，經濟發展潛力和空間巨大，工商業天然氣需求以及居民冬季取暖用天然氣需求強勁。同時，呼和浩特市周邊城市發展潛力高，呼市中燃憑借其良好的政企關係及用戶服務質素，將繼續增加城市周邊新項目的獲取與投資，為集團的持續與健康發展做出貢獻。 

【電商補貼】 京東「百億補貼」提前20小時上綫 股價一度突破190元  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

中國燃氣（00384） 港股

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