【俄烏戰爭】俄僱傭兵團「瓦格納」：彈藥短缺前線恐崩潰

俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）指，他們正加強對烏克蘭東部戰略城市巴赫穆特（Bakhmut）的控制。「瓦格納」警告現時彈藥告急，如被迫撤退恐令烏東前線崩潰。

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「瓦格納」首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）上周五（3日）曾表示，部隊幾乎全面包圍巴赫穆特，當地過去一周的戰況也更趨激烈。

路透社引述一段與「瓦格納」有聯繫的Telegram頻道發布的影片，普里戈津在片内談及戰況，但沒有提供影片的錄製時間和地點。

普里戈津指，如果瓦格納現在從巴赫穆特撤退，整個戰線就會崩潰，對於所有維護俄羅斯利益的軍事編隊來說，情況都不會好過。

他又指「瓦格納」部隊憂慮一旦俄軍戰敗，「瓦格納」會被當成代罪羔羊。因此如果「瓦格納」因彈藥告急而撤退，將作為導致俄軍敗仗者載入史冊。

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普里戈津上月批評俄羅斯防長紹伊古 (Sergei Shoigu) 等軍方高層，扣留對「瓦格納」的彈藥供應構成了叛國罪。

他周日（5日）透露，俄羅斯上月承諾向「瓦格納」提供的大部分彈藥尚未運出，質疑究竟是官僚主義問題抑或叛國。

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責任編輯：鄭錦玲