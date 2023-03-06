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【請假攻略】電子病假紙今日起推出 一文了解操作流程

理財智慧 19:01 2023/03/06

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由2023年3月6日起，醫管局發出的醫生證明書（俗稱病假紙）會採用電子簽署及設有電子版本，取代傳統的人手簽署紙本證明書。新版本的醫生證明書會採用電子簽署，醫生毋須再手寫簽署，電子簽署與傳統的簽名具有同等的法律效力。電子簽署的醫生證明書與傳統的手簽紙本證明書一樣，都會列明病人姓名及有關的診症資料。

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醫生證明書的電子版本會自動儲存在醫管局手機應用程式HA Go單元「我的健康」內的「我的紀錄」，病人可用此申請病假或作為到診的醫療證明，有需要時亦可自行列印。而獲發放到診證明書的病人，其電子版本亦同樣會儲存在HA Go內。每張電子醫生證明書都印有經加密的二維碼，有需要時可透過掃描二維碼及輸入病人的姓名及病假日期，核實有關電子證明書。

操作流程如下：

    點擊圖片放大
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醫管局表示，醫生證明書數碼化是發展智慧醫院的一個重要里程碑，完善整個遙距醫療服務的流程，亦有助醫管局提升病人的滿意度。電子證明書可減少遺失紙本證明書的風險，方便病人存取，提升病人整體的服務體驗。另外，日後接受遙距診症的病人，在診症後可即時收到電子證明書，毋須再返回醫院或診所領取，較現時的安排方便。

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撰文：鄭日棱

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