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日本未來恐「消失」 首相幕僚警告

環球社會熱點 16:25 2023/03/06

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日本首相岸田文雄的幕僚森雅子警告，如果政府不採取政策無法改善生育率，日本不上社會安全網及經濟受威脅，未來恐怕會「消失」。

日本去年不足80萬嬰兒出生 人數按年跌逾5% 【下一頁】

前任法務大臣兼國會議員森雅子周一（6日）受訪時表示，經歷日本「消失」過程的民眾將承受莫大苦難，而且痛苦將如可怕疾病，傳承予下一代日本人。

森雅子指日本的生育率非慢慢下跌，而是直線減少。她稱現時出生的小朋友，未來將面對一個扭曲﹑萎縮及失去應有功能的社會。

如果政府再無行動，森雅子坦言社會安全系統將崩潰，工業及經濟強度會減低，連保護國家的自衛隊亦會面對人手不足，日本終有一日會消失。

南韓公布代付日企強徵勞工賠償 反對派狠批妥協 【下一頁】

森雅子表示，即使現時日本的生育年齡女性人數持續減少，逆轉人口收縮趨勢愈發困難，但政府必須有所行動減慢人口問題，同時紓解帶來的損害。

日本上月底公布初步人口數據，去年僅不足80萬名嬰兒出生，按年跌超過5%，但同時去年死亡人數約158萬，增幅達8.9%，為出生人數約雙倍。人口已降至約1.246億人，而且跌勢仍然持續。

岸田文雄暫未公布財政預算詳細內容，但預告生育政策將與過往不同。岸田文雄曾暗示，可能增加子女免稅額﹑改善兒童托管及改善工作模式。

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責任編輯：吳漢培

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