Harris Associates 對瑞士信貸的策略失去耐心 已出清持股

美國激進投資者赫羅David Herro周日表示，瑞士信貸的主要股東之一Harris Associates在過去幾個月裡已經出售了其在瑞士信貸的股份。

Harris沒有解釋出售股份的原因，但早些時候告訴《金融時報》，Harris 在對瑞士信貸阻止持續虧損和客戶外流的策略失去耐心後出售了股份。

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

儘管瑞士信貸有一連串的醜聞，但Harris 仍然保持忠誠，去年8月披露了在該銀行約10%的股份，但在1月將其減至5%。

Herro告訴《金融時報》，在瑞士信貸從投資者那裡籌集了40億瑞士法郎（43億美元），以及沙特國民銀行取代其成為第一大投資者之後，哈里斯在10月份開始削減其風險敞口，該報首先報導了哈里斯出售其所有股份的消息。

《金融時報》引述Herro的話指，「有一個關於特許經營權的未來的問題，財富管理領域出現了大量資金外流。瑞士信貸報告稱，第四季度的提款速度急劇加快，資金流出超過1100億瑞士法郎」

【職場趣聞】見完工出埋Offer 公司HR 打來溫馨提示「伏工」【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式 : 【見下頁】

Herro認為他們有很多其他的投資選擇， 利率上升意味著很多歐洲金融產品正朝著其他方向發展。他反問：「為什麼要去買那些正在燃燒資本的東西，而其他部門現在正在產生資本？」

瑞士信貸在周日發給《路透社》的一份電子郵件聲明中說，「我們領先於我們的計劃，有明確的戰略目標。」，又指「我們全神貫注於成功執行我們的計劃，並朝著我們的目標前進，以確保新的瑞士信貸為我們所有的利益相關者提供可持續的價值。」

【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷