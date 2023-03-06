  • 23°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Harris Associates 對瑞士信貸的策略失去耐心 已出清持股

環球政經 15:53 2023/03/06

分享：

分享：

美國激進投資者赫羅David Herro周日表示，瑞士信貸的主要股東之一Harris Associates在過去幾個月裡已經出售了其在瑞士信貸的股份。

Harris沒有解釋出售股份的原因，但早些時候告訴《金融時報》，Harris 在對瑞士信貸阻止持續虧損和客戶外流的策略失去耐心後出售了股份。

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

儘管瑞士信貸有一連串的醜聞，但Harris 仍然保持忠誠，去年8月披露了在該銀行約10%的股份，但在1月將其減至5%。

 Herro告訴《金融時報》，在瑞士信貸從投資者那裡籌集了40億瑞士法郎（43億美元），以及沙特國民銀行取代其成為第一大投資者之後，哈里斯在10月份開始削減其風險敞口，該報首先報導了哈里斯出售其所有股份的消息。

《金融時報》引述Herro的話指，「有一個關於特許經營權的未來的問題，財富管理領域出現了大量資金外流。瑞士信貸報告稱，第四季度的提款速度急劇加快，資金流出超過1100億瑞士法郎」 

 

【職場趣聞】見完工出埋Offer 公司HR 打來溫馨提示「伏工」【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式 : 【見下頁

 

Herro認為他們有很多其他的投資選擇， 利率上升意味著很多歐洲金融產品正朝著其他方向發展。他反問：「為什麼要去買那些正在燃燒資本的東西，而其他部門現在正在產生資本？」

瑞士信貸在周日發給《路透社》的一份電子郵件聲明中說，「我們領先於我們的計劃，有明確的戰略目標。」，又指「我們全神貫注於成功執行我們的計劃，並朝著我們的目標前進，以確保新的瑞士信貸為我們所有的利益相關者提供可持續的價值。」

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
可持續發展 路透社 財務自由 醜聞 瑞士 歐洲 香港經濟日報 香港 瑞士法郎 美國

上一篇文章

【電商補貼】 京東「百億補貼」提前20小時上綫 股價一度突破190元

下一篇文章

【職場資訊】旺角招聘會提供逾四千空缺 全職月薪最高達2.2萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
口罩令即日起取消 「你好，香港！」正式派機票 新地12大商場豪派1500萬予本地客及旅客　
口罩令即日起取消 「你好，香港！」正式派機票 新地12大商場豪派1500萬予本地客及旅客　
全球最強護照榜出爐 阿聯酋奪冠 香港下跌10位至54名
全球最強護照榜出爐 阿聯酋奪冠 香港下跌10位至54名
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款