【美元定存】1個月美元定存息最高7厘 美資大行搶吸美元資金

▲ 港銀 3個月及半年美元定存再爆5厘破頂息。

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市料聯儲局於本港時間3月23日凌晨公布議息結果時再加0.25厘，但3間港銀甫踏入3月已搶閘加美元定期存款息，包括花旗今天（3月6日）短減長加，當中1年期的年息微升0.01厘至4.93厘，續問鼎長息榜之首，但調低3個月0.78厘至4.2厘；集友更連環出招，新推3個月年息享4.45厘，6個月年息為4.65厘，起存額12.5萬美元，上限500萬美元，適合所有客戶的全新資金在分行渠道開立，推廣期至本周三（3月8日），額滿即止。再者，集友又調高其他存款計劃3個存期年息0.1厘，目前3個月的新息率4.2厘、6個月年息4.5厘，以及1年期息率報4.7厘，入場費12.5萬美元，上限125萬美元，適合個人客戶的新舊資金，在分行或網上渠道開立。信銀國際則搶吸短錢，勁加1個月年息，由0.85厘大幅提高3.45厘，新息率至4.3厘。

摩通戴蒙：聯儲局「對通脹失去了一點控制」 料需維持高利率更長時間【下一頁】

反觀，建行亞洲連續兩周減息，今天（3月6日）削兩個月年息0.25厘至3.6厘，上周減1個月年息0.1厘至4.35厘。

專家預計，距離月底季結不足1個月，料個別業界為粉飾業績而加定存息，當中短存最具上升空間。

而臨近季結例牌「息」誘存戶搶錢的富邦，早前新推3個月及半年5厘超高年息；大新 （02356） 亦逆市累加半年及1年期年息1.1厘，重上4.5厘大關。

高息榜：

7天：恒生10.9厘

1個月：花旗7厘

3個月：富邦5厘

半年：富邦5厘

1年：花旗4.93厘

2年：招商永隆4.2厘

另方面，信銀國際今天上調美元最優惠利率50點子至6厘。

華僑永亨經濟師姜靜指，日前美國亞特蘭大聯儲局成員Bostic指，今夏中將有條件暫停加息後，累美滙指數失守105關。

華僑銀行經濟師謝棟銘補充，過去一個月美國10年期國債收益率從3.4厘左右，急升至逾4厘，主因是市場對聯儲局終端利率的重估，2月初非農數據出爐前，期貨市場預示最終利率不到4.9厘，低於聯儲局官員預估的5.1厘。不過，過去一個月主要美國經濟數據高於預期，市料聯儲局還須加息75個基點，終值利率加至5.25厘到5.5厘才見頂，通脹威脅再次成為2023年最大的風險。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪