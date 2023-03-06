【物管股】 碧桂園服務發盈警 料去年少賺至少51% 股價曾大跌逾一成

碧桂園服務（06098）發盈警，指以目前可得資料的初步評估，預計去年盈利按年至少大跌51%。盈警拖累股價大跌，今早（6日）低開3%後，早段曾急插逾11%，低見14.22元，其後跌幅逐步收窄，收報15.6元，跌2.7%，成交額10.4億元。

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碧服發公告指，去年未經審核的綜合收入及歸屬於本公司股東的核心淨利潤，將按年分別錄得超過40%及超過5%的增長，主要是由於收費管理面積增長與社區增值服務、商業運營服務業務收入的綜合上升等因素導致。不過，去年盈利將按年減少51%至57%，而2021年度同期盈利40.3億元人民幣。

公司解釋，主要是因去年應全國疫情反覆，為配合疫情防護措施而產生額外防疫成本，而且新冠疫情封控期間，集團部分業務及商務活動較難正常開展，對收入及利潤產生一定負面影響，以及由集團若干收併購公司帶來的商譽及其他無形資產減值等因素導致。

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記者：郭秀慧