【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）

▲ Poe日前終於推出poe.com並加入了ChatGPT AI助手，各位香港用戶可以免VPN使用ChatGPT。

ChatGPT人工智能（AI）聊天機械人風靡全球，早前本網報道提到，如果沒有外國手機號碼及VPN的香港用戶，可以下載手機App「Poe」試用ChatGPT簡化版：【AI對話實測】ChatGPT AI技術癲覆搜尋體驗？ 實測手機App聊天機械人，惟該App之前只提供iOS版，採用的聊天機械人亦僅屬ChatGPT簡化版。Poe日前終於推出poe.com並加入了ChatGPT AI助手，各位香港用戶不論正使用Android、macOS、Windows PC也可以免VPN用ChatGPT！

香港用戶現時可以透過桌面瀏覽器到poe.com試用ChatGPT，該網頁版支援手機號碼或電郵登記。Poe.com除了有ChatGPT之外，還有另外3款AI聊天機械人包括：ChatGPT簡化版聊天機械人Sage、採用ChatGPT語言模型的Dragonfly，或者應用Google Anthropic技術的Claude。

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回應速度 比OpenAI ChatGPT快

值得一提的是，雖然香港用戶需要外國手機號碼及VPN才可使用「始祖版」、由OpenAI開發的ChatGPT，不過今次由Quora推出，在Poe在網頁版所加入的ChatGPT助手，使用了最新推出的ChatGPT API，其語言模型較始祖版小，因此回應速度將會更快。

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進入poe.com後，用戶只需使用手機號碼或電郵並進行驗證後，即可試用：

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此外，本網記者早前訪問本地學者、業界人士回應有關有關使用ChatGPT撳起的使用及道德爭議等，他們亦提到AI聊天機械人時常會給予貌似合理的錯誤訊息，提醒使用者必需自行審視所得資料的準確性；有關注網絡安全的機構亦發現，已有不少假冒和惡意的應用程式，正借用ChatGPT之名進行詐騙。因此，建議用戶在使用ChatGPT時，亦要小心「Fact check」。

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記者：張寶燕

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