▲ 【MPF】GUM：2月強積金人均蝕10,782元 股票基金負回報6.5%

強積金諮詢機構GUM公布，2月強積金基金指數回吐，終止自去年11月以來連續3個月的升幅，整體強積金在2月錄得負回報4.4%。該月股票基金錄得負回報6.5%；混合資產基金負回報3.9%；固定收益基金負回報0.6%。今年2月強積金每人平均蝕10,782元。

該機構指，美國1月通脹數據高於預期、消費者支出保持彈性，表明物價壓力仍在且需求強勁，令市場對美聯儲下次會議再大幅升息的預期增加，拖累美國股債2月雙雙下跌。2月中港股短線回落調整，主因是1月升勢過急，聯儲局會進一步加息與對企業獲利的擔憂，市場擔憂地緣局勢情緒發酵，加上投資人在兩會之前退場觀望，對中港股2月升勢造成阻力。

GUM又指，除強積金保守基金外，所有固定收益基金都由1月的升轉為2月的跌，但年初至今仍錄正回報，2月跌勢主因為港元兌不同債券外幣錄得升值。另外，基於定存的利息收入，強積金保守基金預期可持續錄正回報。

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編輯：胡學能