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【MPF】2月份強積金錄約4.37%虧損　平均每個打工仔帳戶蝕$9,400

理財智慧 16:40 2023/03/06

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積金評級發表2月份強積金表現調查，報告指出強積金在創下有記錄以來最強勁的1月份表現後，在香港及中國股市下跌的帶動下，2月份錄得約4.37%的虧損，估算相當於約490億元的虧損。計入2月份供款後，估算469萬強積金名成員2月份的平均帳戶結餘下跌約3.92%，即減少了約9,400元，至約 229,400港元。

積金評級提到，去年強積金的新增成員數量驚人，達10.8萬名成員，這代表強積金成員對香港強積金體系依然非常有信心。盡管對體系充滿信心，但持續的通脹和利率逆風仍存在，亦是影響2月份投資回報的關鍵因素。

【業績前瞻】時富：聯通去年料賺169億人幣增17%   0.28倍PB估值便宜 評級買入【見下頁

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積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，「在創下有記錄以來最強勁的 1 月份表現後，市場在 2 月份對銷了部分回報並不感到意外，但強積金成員應繼續謹慎行事，因為不明朗的經濟及市況仍令人擔憂。」

積金評級又估算，強積金總資產在2月底約為1.077萬億元，下跌約440億元。而即使2月份出現投資虧損，但年初至今強積金回報率仍為正數，約1.49%。

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撰文 : 陳楚琨

港股 經濟 港元 強積金 香港

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