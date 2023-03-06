父母豪花450萬購粉嶺中心　予愛兒將來結婚之用

有父母趁樓價大幅反彈前入市，買樓贈兒子將來結婚之用。中原地產麥家寶說，政府調低印花稅帶動，細價樓成交暢旺，其中粉嶺中心H座低層01室，實用面積366平方呎，兩房間隔，附企理裝修，放盤時開價約470萬元，議價後以450萬元易手，實用呎價約12,295元，累減20萬元。

麥家寶指，新買家為一對「廿四孝」父母，見單位有裝修可省卻一筆裝修費用，即購入予兒子將來結婚之用。

據了解，原業主於2010年8月以181萬元購入上址，持貨13年轉售，現賬面獲利約269萬元離場，單位升值約1.5倍。

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