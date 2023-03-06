▲ 【投行花紅】瑞銀花紅池降10% CEO總薪酬反增一成

瑞銀最新公布2022年年報，該年度瑞銀員工花紅池金額達33億美元，較前一年度的37億美元減少一成，主要由於該行去年在股票和債券發行的顧問工作減少。與此同時，瑞銀行政總裁Ralph Hamers 年度總薪酬達1220萬瑞士法郎（約1.02億港元），按年增加11%。

瑞銀去年各項業務表現分化，併購和資本市場業務按年跌5成，抵銷交易業務增長和財富管理業務吸資的利好。Hamers於今年1月曾稱，瑞銀有「健康的表現報酬文化（healthy culture of pay for performance），並指若該行的資本市場交易量未有回升，將會削減花紅。

與瑞士另一主要金融集團瑞士信貸相比，瑞銀花紅表現尚未算慘，去年飽受醜聞影響的瑞信，上年度員工花紅削約一半。

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編輯：麥德銘