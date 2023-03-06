  • 23°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 17:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投行花紅】瑞銀花紅池降10%　CEO總薪酬反增一成

股市 16:23 2023/03/06

分享：

分享：

【投行花紅】瑞銀花紅池降10%　CEO總薪酬反增一成

瑞銀最新公布2022年年報，該年度瑞銀員工花紅池金額達33億美元，較前一年度的37億美元減少一成，主要由於該行去年在股票和債券發行的顧問工作減少。與此同時，瑞銀行政總裁Ralph Hamers 年度總薪酬達1220萬瑞士法郎（約1.02億港元），按年增加11%。

瑞銀去年各項業務表現分化，併購和資本市場業務按年跌5成，抵銷交易業務增長和財富管理業務吸資的利好。Hamers於今年1月曾稱，瑞銀有「健康的表現報酬文化（healthy culture of pay for performance），並指若該行的資本市場交易量未有回升，將會削減花紅。

與瑞士另一主要金融集團瑞士信貸相比，瑞銀花紅表現尚未算慘，去年飽受醜聞影響的瑞信，上年度員工花紅削約一半。

瑞信長期主要股東據報已清出持股 「其他銀行正受惠加息、何必選不斷燒錢的」，可見【下一頁】

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

開市追揸沽
【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

相關文章：

【投行裁員】瑞銀CEO：公司招聘謹慎但仍繼續請人　料今年為全球通脹之年

編輯：麥德銘

投資銀行 瑞銀
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【華為手機】華為否認出售手機業務　3月發布最新旗艦手機

下一篇文章

【港股市況】中移動、中海油、中石化齊升逾3%　恒指全日反覆升35點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】中移動、中海油、中石化齊升逾3%　恒指全日反覆升35點（不斷更新）
【港股市況】中移動、中海油、中石化齊升逾3%　恒指全日反覆升35點（不斷更新）
【港元定存】港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息
【港元定存】港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息
【美國經濟】美國本周聚焦新增職位　拆解美國人不返辦公室原因
【美國經濟】美國本周聚焦新增職位　拆解美國人不返辦公室原因
【恒生90周年】恒生總行3.6起展出一系列珍貴的照片和文物　十二生肖豬仔錢罌在收藏界有價有市
【恒生90周年】恒生總行3.6起展出一系列珍貴的照片和文物　十二生肖豬仔錢罌在收藏界有價有市
【中國市場】麥樸思：未能將資金從內地匯出境外、屬個人帳戶　警告投資中國時要「非常、非常小心」（第二版）
【中國市場】麥樸思：未能將資金從內地匯出境外、屬個人帳戶　警告投資中國時要「非常、非常小心」（第二版）
【華為】華為據報已擱置在英國劍橋建設90億研究園區的計劃　發言人：正評估中
【華為】華為據報已擱置在英國劍橋建設90億研究園區的計劃　發言人：正評估中
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款