【職場資訊】旺角招聘會提供逾四千空缺 全職月薪最高達2.2萬元

勞工處將於周三至周四在旺角麥花臣場館舉行大型招聘會，為求職人士提供4,000多個不同行業的職位空缺，其中逾2,400個來自飲食、零售和酒店業。為期兩日的招聘會共有約60間機構參加，每日分別約有30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供職位包括麵包技師、會計主任、訓練幹事、機電維修員、客戶服務主任、廚師、禮賓助理、管理培訓生、助理安全主任、保安員等。

是次有逾八成為全職空缺，大部分月薪介乎11,000元至22,000元。約97%職位空缺學歷要求為中六或以下，約58%職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，也可在勞工處設於場內的櫃位查詢就業服務。

招聘會將於上午11時至下午5時30分在旺角麥花臣場館一樓舉行，費用全免，每日下午5時截止入場。

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責任編輯：陳玉蓮