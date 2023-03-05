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據指軟銀旗下Arm Limited 在4月底提交首次IPO文件 估值望超過500億美元

環球政經 13:01 2023/03/05

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有知情人士周日向《路透社》表示，日本軟銀集團旗下的英國芯片設計公司Arm Limited可能為了通過今年在美國股市上市，而需要籌集至少80億美元。

知情人士預計，Arm將在4月底秘密提交首次公開募股（IPO）的文件，補充說，上市預計將在今年晚些時候進行，具體時間將由市場條件決定。準備工作預計將在未來幾天在美國啟動，估值範圍尚未最終確定，但總部位於英國劍橋的Arm公司希望在出售股票時估值能超過500億美元。

【中國經濟】瑞銀汪濤料今年中國GDP 5%左右　房地產政策或進一步放鬆  詳情請看【下一頁

軟銀已經挑選了四家投資銀行來領導這次有望成為近年來最引人注目的股市上市活動。消息人士稱，高盛集團、摩根大通公司、巴克萊銀行和瑞穗金融集團預計將成為該交易的主承銷商，並補充說目前還沒有銀行被選中擔任這個令人垂涎的職位。

Arm公司在上周表示，它在今年尋求只在美國上市，令英國政府對該科技巨頭重返倫敦股市的希望破滅。

【內房危機】碧服發盈警 料去年列帳盈利下跌一半  詳情請看【下一頁

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責任編輯：張瑋婷

 

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