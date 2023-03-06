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【港元定存】港元定存5厘息陣營再有生力軍 虛銀推快閃1個月年息10厘

15:37 2023/03/06

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5厘港元定存超高息再添新貴。

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踏入季結月第2周，今天（3月6日）有4間銀行減港元定期存款息，包括花旗把3個月年息狠削1.38厘，新息率僅3.5厘，又微減半年年息0.04厘至3.42厘，以及略減1年期息率0.05厘至3.8厘；平保 （02318） 牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）調低3個月年息0.3厘至2.8厘，幸而該行保持相同存期「迎新客大激賞」6厘年息；大眾銀行削1周短存年息至失守1厘關，僅報0.8厘；建行亞洲降1個月年息0.1厘至3.1厘。

回顧上周共有10間大小銀行調整定存息，當中加減各佔半數，扭轉今年以來減息較多的狀況，個別業界在季結前主力搶短錢。最矚目的是恒生 （00011） 於上周一（2月27日）帶頭削3個月、半年及1年期年息0.1厘；大新 （02356） 、信銀國際及南商齊把4厘息下架。反觀集友半年期年息調升0.1厘，報3.85厘頓變破頂息；工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份虛銀富融（Fusion Bank）驟加半年期年息0.4厘至3.4厘，為虛銀中最高。

港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息【下一頁

此外，5厘息陣營罕現生力軍，眾安（ZA Bank）新推1個月10厘，新客開戶獲1張加息券9.9厘，再加基本利率0.1厘，以存款上限兩萬元計，賺息逾160元。

順帶提醒，不少特惠息於3月中下旬陸續到期，再舉眾安為例，為新客提供3個月享4厘，以上限10萬元計（連同基本利率），該行指賺息986元；而上述開戶優惠皆於下周三（15日）截止。

同樣，小米 （01810） 牽頭虛銀天星（Airstar Bank）3個月享4.45厘，須新客以手機號碼註冊為中移動 （00941） My Link用戶，賺積分兼獲升息券，此着數至3月底。

至於最快到期是集友高息孖寶於本周三（8日）屆滿，3個月年息享3.5厘、6個月年息3.85厘，以起存金額100萬元，上限3000萬元，適合所有客戶的全新資金在分行渠道開立，推廣期至3月8日，額滿即止。華僑永亨及南商的優惠也開始倒數。

高息榜：

7天：恒生 （00011） 10.9厘

1個月：眾安10厘；虛銀Mox Bank，新客享10厘；滙豐（HSBC）「交易薈」股票獎勵計劃10厘

3個月：PAOB 6厘

半年：集友3.85厘

1年：東亞 （00023） 3.95厘

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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滙豐控股（00005） 富融銀行 眾安銀行 集友銀行 虛擬銀行 大新銀行（02356） 恒生銀行（00011） 港元定期存款 定期存款

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