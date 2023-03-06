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【電商補貼】 京東「百億補貼」提前20小時上綫 股價一度突破190元

股樓投資 15:57 2023/03/06

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内媒報道，京東集團（09618）「百億補貼」提前於0時上綫京東App，亮相首頁首屏正中位置，較原先計劃（今晚8時）提早20小時上綫。京東股價繼續走高，今早（6日）高開1.8%後，曾突破190元水平，最高見190.7元，一度升3.2%，暫報187.4元，升1.5%，成交額15.6億元。

大行予京東集團投資評級及目標價﹕

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京東「百億補貼」活動涉及京東平台各類自營及第三方商家產品，部分產品會標有「百億補貼」的標籤，而補貼商品的類目包括電腦數碼、家用電器、手機通訊、酒水、護膚品、母嬰玩具、個護、家裝及食品等。

另外，京東將於本周四（9日）公布去年業績。


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記者：郭秀慧

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港股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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