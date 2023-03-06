【中港通關】工銀亞洲推在港見證開立內地個人銀行賬戶服務　另可綁定內地電子錢包使用

▲ 【中港通關】工銀亞洲推在港見證開立內地個人銀行賬戶 另可綁定內地電子錢包使用

工銀亞洲公布全線推出「灣區賬戶通」服務，讓香港居民毋須親身前往內地，即可在任何一間工銀亞洲分行輕鬆開立內地中國工商銀行第II類及III類個人賬戶，更可將賬戶綁定內地電子錢包，在粵港澳大灣區輕鬆消費方便提款。

要開通「灣區賬戶通」服務，工銀亞洲表示，客戶只需到任何一間工銀亞洲分行，出示有效的香港永久性居民身份證、港澳居民來往內地通行證（俗稱回鄉證）及以實名登記的內地或香港手機號碼即可申請，毋須提供內地住址證明。

當收到由該行發出的成功申請通知後，需親身前往辦理申請的分行領取及啟動借記卡（ATM卡）及完成卡密碼設定程序，即可啟動 「灣區賬戶通」服務，申請費用全免，更可豁免小額賬戶管理費、借記卡（ATM卡）年費、 借記卡成本費及首12個月的短訊發送費用。

客戶成功開立內地工行賬戶後，可將賬戶綁定至內地電子錢包，以滿足在大灣區及內地消費購物、交通往來、繳費轉賬等日常需要。客戶亦可通過註冊內地工行的網上銀行和手機銀行服務查詢內地賬戶結餘、交易詳情、分行網絡等資訊。

工銀亞洲副行政總裁顧旋表示，隨着內地與香港恢復正常往來，港人對大灣區銀行服務及內地消費支付需求殷切。憑藉總行中國工商銀行的強大支援和網絡，工銀亞洲於全線分行推出「灣區賬戶通」見證開立內地個人賬戶服務，協助沒有內地居住證明的客戶輕鬆開立內地工行賬戶，盡享大灣區一小時生活圈的消費便利。

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

相關文章：

【恒生90周年】恒生成立90周年 CEO施穎茵：好好把握大灣區機遇

【大灣區航空】中美關係緊張照買波音飛機？ 黃楚標：香港行一國兩制、不否定日後買C919

【中港通關】中銀香港：近8成受訪港人擬通關後到大灣區旅遊及探親 46%人考慮大灣區置業

編輯：姚卓然