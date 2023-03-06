【單位直擊】親人是講價高手　出馬與業主長途電話「隔空」講價　成功725萬購芊紅居三房戶

樓市交投氣氛持續好轉，有買家靠親人協助，透過長途電話「隔空」與業主講價成功，終以725萬元上車。中原地產許偉業說，葵涌夾屋芊紅居1座低層A室，實用面積595平方呎，去年6月放盤，當時叫價835萬元，日前以725萬元易手，累減110萬元，實用呎價約12,185元。

許偉業續說，新買家為區內客，搵樓多時，由於預算有限，原計劃買兩房單位，奈何放盤不多，只得少量單位可參觀，其後只好轉看夾屋，並睇中上址，即還價700萬元洽購。然而，業主強調單位銀行估價為750萬元，加上已數度減價，所以堅持底價為750萬元。

由於業主無動於衷，所以買家帶同有講價經驗的親人協助，並追價至720萬元。由於業主身處外地，買家為免失去良機，即透過長途電話與業主傾價，終「一人讓一步」以725萬元達成交易。

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資料顯示，原業主於1997年以252萬元購入上址，持貨26年，現帳面賺約473萬元，物業升值約1.9倍。

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