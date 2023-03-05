Tesla Model S Model X降價5-9% 馬斯克指已經看到了增加訂單的成功

據Tesla（TSLA）網站報導，首席執行官馬斯克Elon Musk表示，將削減Model S、Model X的兩款電動汽車價格，並補充說其他車型的價格最近已經被削減。此次降價曾使需求停滯。

此次降價是Tesla自今年年初以來的第五次調整，從Model S的性能車型的4%到成本較高的Model X的9%不等。馬斯克近幾個月來多次表示，特斯拉將專注於降低價格以刺激需求，又指在1月份推出的全球折扣活動中已經看到了增加訂單的成功。

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網站顯示，Model S的兩個版本的價格已經降低了5000美元。基本版的Model S降價5%，至89,990美元，而性能版、格子版降價4%，至109,990美元。Model X汽車的性能版和基本版的價格都減少了1萬美元。基本版、全輪驅動版的Model X汽車價格降低了9%，至99,990美元，而其性能斑紋版的價格降低了8%，至109,990美元。

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責任編輯：張瑋婷