【大行報告】大摩：股價回調後短期估值更吸引 料潤啤股價於60日內上漲

摩根士丹利表示，華潤啤酒（00291）在近期股價回調後，短期估值更具吸引力，相信股價將於60日內上漲，發生概率為70%至80%。該行予其目標價67元，並予「增持」評級。華潤啤酒周一（6日）收報 62.1元，升幅2.1%。

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該行認為，公司的喜力（Heineken）品牌應可繼續通過進一步的渠道滲透來實現良好的增長，並通過有效的渠道投資在高級領域佔據市場份額。







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該行亦提到，喜力取得強勁的增長，2023年第二季是啤酒的旺季，在去年的低基數下，預計渠道復甦將受惠於銷量增長，以及由有利產品組合驅動的高端化。

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撰文：鄭昊彤