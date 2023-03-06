【券商點睇】國務院公布支持中醫藥發展方案 料固生堂將長期受惠

美銀證券表示，國務院辦公廳發布支持中醫藥發展的實施方案，相信固生堂（02273）將長期受惠於政府的支持性政策，因此調高對其2026至2031年的收入預測，將目標價由57.9元上調至67.3元，並重申「買入」評級。固生堂周一（6日）收報60元，升幅2.7%。

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另外據該行的渠道檢查顯示，固生堂的業務在今年2月已經強勁地恢復，線下求診已幾乎恢復到疫情前的水平。該行預計今年公司將有大約10至12間新的醫療機構開始營運。管理層的目標是在今年實現超過30%的收入增長，同時保持與去年相同的利潤率狀況。





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撰文：鄭昊彤