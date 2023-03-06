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【券商點睇】國務院公布支持中醫藥發展方案 料固生堂將長期受惠

股樓投資 17:13 2023/03/06

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美銀證券表示，國務院辦公廳發布支持中醫藥發展的實施方案，相信固生堂（02273）將長期受惠於政府的支持性政策，因此調高對其2026至2031年的收入預測，將目標價由57.9元上調至67.3元，並重申「買入」評級。固生堂周一（6日）收報60元，升幅2.7%。

 

【同場加映】青姐話：主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

 

另外據該行的渠道檢查顯示，固生堂的業務在今年2月已經強勁地恢復，線下求診已幾乎恢復到疫情前的水平。該行預計今年公司將有大約10至12間新的醫療機構開始營運。管理層的目標是在今年實現超過30%的收入增長，同時保持與去年相同的利潤率狀況。



【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

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撰文：鄭昊彤

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