【大行報告】歐洲雙重上市利好基本面流動性 滙豐研究上調普拉達目標價至70元

滙豐研究表示，普拉達 Prada（01913）透過香港南向通計劃來港上市的前景、以及歐洲雙重上市潛在機會，或利好集團在基本面上的可見度和流動性。該行將其目標價由58元上調至70元，維持其評級為「買入」。普拉達周一（6日）收報54.7元，升幅3.8%。



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該行指，公司並非奢侈品傳奇聯盟的一部分，但相信集團將會有能力躋身其中，又認為公司擁有更強大的管理組織能力和部分較大膽的基本面改變，均為其業務帶來穩固的反彈。

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普拉達 Prada 將於周四（9日）公佈2022年業績。早前其同行法國奢侈品品牌愛馬仕（Hermès）公佈，第四季度固定匯率營收增長22.9%至29.9億歐元，歸母淨利潤33.8億歐元，均超預期。市場分析認為，隨着亞太區國家步入復常，民眾出境購物逐步恢復，相信亞太區奢侈品消費會有不錯的反彈。

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撰文：鄭昊彤