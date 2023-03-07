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【石Sir午市閒談】今日推介中國鐵塔、中航科工 　並分析受壓股越秀交通基建

股市 12:30 2023/03/07

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恒生指數中午收報 20850 點，升246點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國鐵塔 （00788） 、中航科工 （02357） ，並分析受壓股越秀交通基建 （01052） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介中國鐵塔、中航科工 　並分析受壓股越秀交通基建

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰鄺錦蓉

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欄名 : 石Sir午市閒談

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石鏡泉 越秀交通基建（01052） 中國鐵塔（00788） 中航科工（02357） 越秀 投資推介 個股分析 宏觀分析 大行報告 H股
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