▲ 【跨境電商】Temu冒起搶攻SHEIN市場 美國速食時裝市場由兩家中資公司主導？

拼多多（美：PDD）跨境電商平台Temu自推出後，增長勢頭強勁，風頭直迫另一家中資跨境電商SHEIN。根據美國地區的Google Play商店最新排名，應用程式（app）下載程度最火熱的頭兩位分別是Temu及SHEIN。

Temu與SHEIN的定位非常相似，兩者同樣瞄準速食時尚平台，採取薄利多銷政策，以打響知名度。雖然Temu及SHEIN主攻同一市場，但SHEIN為自營品牌，Temu則是一個銷售平台，銷售第三方賣家的貨品。

Temu目前GMV不及SHEIN十分一

據數據公司YipitData統計，Temu在登陸美國的5個月內便實現約5億美元的GMV（商品交易總額），今年1月GMV便接近2億美元。雖然Temu目前GMV不及SHEIN十分一，但Temu憑藉強大的母企，用戶快速增長。

面對Temu加入競爭，SHEIN也不敢怠慢。早前便有報道指，SHEIN計劃於今年稍後在美國上市，目標2025年銷售額585億美元，超越零售巨頭H&M及Zara目前的年銷售額總和，GMV達806億美元。

SHEIN在2008年成立，目前正在向包括美國、德國、香港等逾220個國家及地區提供服務。市場分析指，拼多多的割喉式促銷政策能否在內地以外市場再一次見效，搶佔SHEIN的市佔率，還要看其擴張的速度有多快，以及對供貨商價格的壓制幅度有多高。

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