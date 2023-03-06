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【6G概念股】 工信部指加快推進6G研發 6G概念股集體抽升 呢兩隻中資電訊股又破頂？

股樓投資 14:58 2023/03/06

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國務院總理李克強於任內最後一份《政府工作報告》提及，支持工業互聯網發展，促進製造業數字化智能化，並重申增強科技創新及發展「互聯網+」。另外，工業和信息化部部長金壯龍表示，中國在5G方面已位於世界前列，用戶超過5.75億，而目前業界已組建6G推進組，正在加快6G研發。

【中聯通 762】 聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升 股價抽升逾6%【見下頁

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消息隨即刺激相關股份抽升，當中，京信通信（02342）升幅最大，高見1.62元，最多升近9%，最新報1.6元，仍大升逾7%。至於設備股，中國鐵塔（00788）暫報1.93元，升4.5%；中通服（00552）暫報3.736元，升5.6%；長飛光纖（06869）暫報15.92元，升2.3%；亞信科技（01675）暫報14.28元，升2.4%。

三大中資電訊股繼續破頂之旅。兩大藍籌股中移動（00941）及中聯通（00762）齊齊創52周高，中移動一度高見64.75元，最多升4.4%，暫報63.4元，升2.3%；聯通曾高見6.54元，最多升4.3%，暫報6.34元，升1.1%。中電信（00728）暫報4.32元，升2.4%。

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記者：郭秀慧

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港股 中華人民共和國工業和信息化部 6G 亞信科技（01675） 中國鐵塔（00788） 京信通信（02342） 中資電訊股 電訊 5G

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