【大行報告｜碧桂園服務】碧桂園服務午後跌幅收窄至4%　瑞銀稱公司業績遠遜預期、對物管行業造成負面影響

▲ 【大行報告｜碧桂園服務】瑞銀稱碧桂園服務業績遠遜預期、對整個行業造成負面影響

碧桂園服務 （06098） 上周發盈警，預告去年列帳盈利跌一半， 瑞銀稱公司業績遠遜該行及市場預期，並稱公司為物管行業龍頭，這將拖累整個物管行業，尤其是過去一直進取收購的公司，並或造成商譽減值影響，並維持碧桂園服務「沽售」評級，目標價14.6元。

碧桂園服務午後跌幅收窄至4.2%，報15.36元。

瑞銀指，碧桂園服務去年表現遠遜預期是因為應對新冠疫情較多開支、業務受疫情所打擾、收購項目的商譽減值。而當中的強勁收入與盈利之間的巨大落差就是收購項目所致。因此，這對一些曾進取收購的公司如雅生活 （03319） ，造成負面影響。

至於中信証券認為，碧桂園服務面臨經營挑戰，一方面現於後發品牌在快速擴展過程中的收購和拓盤質量量問題，其他方面表現為一些業務階段性受到經濟環境衝擊的問題。

該行指，短期而言，公司可能仍將面臨商業信譽和應收款項減少的問題，但長期而言，該行認為公司業績成長仍然會回歸核心業務事務內生張，並期待公司早日解決歷史發展質量問題，盡早實現更高質量的成長，目標價為16元，下調至「持有」評級。

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【盈警｜物管股】碧桂園服務跌10% 預告去年列帳盈利跌一半 核心盈利照錄增長

【內房危機】碧桂園楊國強辭任主席 全權交至女兒楊惠妍手上、股價反彈半成

【物管股】合富輝煌彈11% 碧桂園服務斥2.33億增持21.5%地產代理合富輝煌

編輯：姚卓然