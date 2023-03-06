  • 24°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告｜碧桂園服務】碧桂園服務午後跌幅收窄至4%　瑞銀稱公司業績遠遜預期、對物管行業造成負面影響

股市 15:08 2023/03/06

分享：

分享：

【大行報告｜碧桂園服務】瑞銀稱碧桂園服務業績遠遜預期、對整個行業造成負面影響

碧桂園服務 （06098） 上周發盈警，預告去年列帳盈利跌一半， 瑞銀稱公司業績遠遜該行及市場預期，並稱公司為物管行業龍頭，這將拖累整個物管行業，尤其是過去一直進取收購的公司，並或造成商譽減值影響，並維持碧桂園服務「沽售」評級，目標價14.6元。

碧桂園服務午後跌幅收窄至4.2%，報15.36元。

瑞銀指，碧桂園服務去年表現遠遜預期是因為應對新冠疫情較多開支、業務受疫情所打擾、收購項目的商譽減值。而當中的強勁收入與盈利之間的巨大落差就是收購項目所致。因此，這對一些曾進取收購的公司如雅生活 （03319） ，造成負面影響。

至於中信証券認為，碧桂園服務面臨經營挑戰，一方面現於後發品牌在快速擴展過程中的收購和拓盤質量量問題，其他方面表現為一些業務階段性受到經濟環境衝擊的問題。

該行指，短期而言，公司可能仍將面臨商業信譽和應收款項減少的問題，但長期而言，該行認為公司業績成長仍然會回歸核心業務事務內生張，並期待公司早日解決歷史發展質量問題，盡早實現更高質量的成長，目標價為16元，下調至「持有」評級。

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

開市追揸沽
【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【盈警｜物管股】碧桂園服務跌10%　預告去年列帳盈利跌一半　核心盈利照錄增長

【內房危機】碧桂園楊國強辭任主席　全權交至女兒楊惠妍手上、股價反彈半成

【物管股】合富輝煌彈11%　碧桂園服務斥2.33億增持21.5%地產代理合富輝煌

編輯：姚卓然

 

瑞銀 遜於預期 港股 碧桂園服務（06098） 大行報告
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】中海油升3%、中移動升逾2%　聯想升逾4%　恒指午後升逾百點（不斷更新）

下一篇文章

【跨境電商】Temu冒起搶攻SHEIN市場　美國速食時裝市場由兩家中資公司主導？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】中海油升3%、中移動升逾2%　聯想升逾4%　恒指午後升逾百點（不斷更新）
【港股市況】中海油升3%、中移動升逾2%　聯想升逾4%　恒指午後升逾百點（不斷更新）
【外圍一周前瞻】市場聚焦鮑威爾講話　料2月非農新增職位顯著回落
【外圍一周前瞻】市場聚焦鮑威爾講話　料2月非農新增職位顯著回落
【港元定存】港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息
【港元定存】港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息
【恒生90周年】恒生總行3.6起展出一系列珍貴的照片和文物　十二生肖豬仔錢罌在收藏界有價有市
【恒生90周年】恒生總行3.6起展出一系列珍貴的照片和文物　十二生肖豬仔錢罌在收藏界有價有市
【中國市場】麥樸思：未能將資金從內地匯出境外、屬個人帳戶　警告投資中國時要「非常、非常小心」（第二版）
【中國市場】麥樸思：未能將資金從內地匯出境外、屬個人帳戶　警告投資中國時要「非常、非常小心」（第二版）
【美國經濟】美國本周聚焦新增職位　拆解美國人不返辦公室原因
【美國經濟】美國本周聚焦新增職位　拆解美國人不返辦公室原因
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款