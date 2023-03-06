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Kim Kardashian獲潛逃富豪劉特佐送錢豪賭 贏200萬現金裝滿垃圾袋

環球社會熱點 15:00 2023/03/06

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馬來西亞富豪劉特佐因馬來西亞主權基金一馬發展（1MDB）貪污案潛逃。美國名媛Kim Kardashian被揭曾接受聯邦調查局（FBI）查問，承認曾接受劉特佐的現金，於賭場豪賭百家樂贏得近200萬元，現金更裝滿垃圾袋。

37歲南韓女地鐵持刀刺傷三人 因不忿被叫「阿朱媽」 【下一頁】

《彭博社》報道，Kim於2019年2月接受FBI特工查問，透露她經人介紹於2009年結識劉特佐。兩人一共見過六次，其中兩次為結伴賭博。

劉特佐被指一擲千金向多位名媛及女星示好

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兩人首次同行賭博時，一行約10多人前往美國拉斯維加斯賭場，在私人貴賓廳玩起百家樂。Kim之前已聽聞劉特佐會在深夜賭博時送籌碼，留下來並於其中一局大獲全勝。

比利時婦16年前殺5兒女 揀於兒女死忌安樂死 【下一頁】

Kim曾按私人保鑣建議歸還籌碼給劉特佐，但對方表明籌碼都歸給她。Kim兌換籌碼後，獲得一個裝滿100美元鈔票的垃圾袋，内有約25萬美元（約195萬港元）現金。

《彭博社》更指，荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）也因與劉特佐的關係密切，曾接受FBI 特工查問。

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責任編輯：鄭錦玲

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